هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة العين

اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على آخر مستجدات المشاريع والبرامج السكنية التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان في العين بالتعاون مع شركائها، وذلك في إطار متابعة سموّه المتواصلة لجهود تطوير أحياء سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموّه على تفقد سير تنفيذ مختلف المشاريع التنموية في العين وفق الخطط الزمنية المُحددة، والاطلاع ميدانياً على أبرز المستجدات المتعلقة بتطوير منظومة الإسكان والبنية التحتية والمرافق المجتمعية، بما يضمن توفير خدمات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر المواطنة.

واطّلع سموّه على مستجدات المشاريع السكنية في العين، لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وتشمل خمسة مشاريع سكنية توفر نحو 10,316 فيلا سكنية للمواطنين، صُممت وفق أعلى معايير الاستدامة والجودة، وبما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العين، ويسهم في توفير بيئة سكنية متكاملة تدعم استقرار الأسر المواطنة وتعزز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي في المنطقة.

وأشار سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية، مؤكداً سموّه أهمية استدامة المنظومة السكنية من خلال مراعاة المتطلبات المستقبلية للأسر لضمان الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك الأسري، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير الظروف المناسبة لمساهمة أبناء الوطن في دعم مسيرة النهضة الاقتصادية والتنموية في الإمارة والدولة.

من جانبهم، أعرب فريق هيئة أبوظبي للإسكان عن شكرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لمختلف مشاريع ومبادرات الإسكان، مؤكدين حرص الهيئة وشركائها على تبني أفضل معايير الجودة في المشاريع الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع الطابع التراثي والخصوصية الثقافية للمنطقة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والمهندسة عفراء خلفان الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان، والمهندسة مهرة القاسمي، مدير إدارة التخطيط في هيئة أبوظبي للإسكان.