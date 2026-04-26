علوم الدار

"الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
26 ابريل 2026 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار شمالاً وشرقاً، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:21 والمد الثاني 23:35، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:15.

في بحر عمان، الموج متوسط يضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعه 19:08 والمد الثاني عند الساعة 07:51، والجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:42.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                       38 26 75 25

دبي                             37 27 70 25

الشارقة                         37 25 70 20

عجمان                         36 27 80 25

أم القيوين                       36 25 80 35

رأس الخيمة                    38 26 80 35

الفجيرة                          37 26 80 35

العـين                            41 25 80 10

ليوا                               40 27 80 15

الرويس                          36 24 80 30

السلع                             35 24 85 25

دلـمـا                             34 24 75 25

طنب الكبرى / الصغرى     35 25 85 35

أبو موسى                       35 26 85 40.

المصدر: وام
