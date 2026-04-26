علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتداعيات التطورات الإقليمية

26 ابريل 2026 21:12

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، اليوم، مختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة، بما يخدم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة، ويسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، فخامة الرئيس الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اللقاء، حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الموريتانية إلى آفاق أشمل على مختلف المستويات، بما يعزز المسارات التنموية والازدهار المستدام في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة.

وجدد الرئيس الموريتاني إدانة الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً بكفاءة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الدولة ونجاح منظومتها الأمنية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
