الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي: التوعية بجرائم النصب الإلكتروني تُحقق أثراً إيجابياً ملموساً

27 ابريل 2026 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

كشفت نتائج استبيان حديث عن تحقيق جهود التوعية بجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني أثراً إيجابياً ملموساً، حيث أفاد 92% من المشاركين بأن هذه الحملات أسهمت في رفع مستوى وعيهم بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة. 

ويعكس هذا المؤشر المرتفع نجاح الرسائل التوعوية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين العروض الحقيقية والممارسات الاحتيالية، خصوصاً في ظل تنامي استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. 
وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن استمرار الحملات التوعوية وتطوير أدواتها الرقمية يُسهم في ترسيخ ثقافة الأمن الإلكتروني، والحد من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مشدداً على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة. 
ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والأمان الرقمي.

 

 

 

