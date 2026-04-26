9 مجمّعات لـ «خيرية الشارقة» خلال الربع الأول من العام

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن إنجاز 9 مجمّعات خيرية في 6 دول خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار مساعيها الدؤوبة لنشر أعمال الخير ودعم المجتمعات النامية في البلدان المشمولة بمساعدات الجمعية.

وتوزّعت هذه المجمّعات على كلٍّ من: بنغلاديش والفلبين، وأوغندا ونيجيريا وبنين وغانا، لتُجسد بذلك نهجاً إنسانياً شاملاً يصل إلى شرائح واسعة من المستفيدين في مناطق تشحُّ فيها الموارد وتتضاعف فيها الاحتياجات.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 2.6 مليون درهم، تكفّل بها المحسنون الذين رغبوا في دعم هذا المشروع للمساهمة في تخفيف معاناة المعوزين من فقر الخدمات بالمناطق التي يقطنونها.

وفي هذا الصدد، قال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن هذه المجمّعات تُمثّل رافداً حيوياً في حياة المجتمعات المستفيدة، إذ توفر لها منظومة متكاملة من المرافق الأساسية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتُعزز كرامة الإنسان، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص دائماً على ترجمة ثقة المحسنين إلى مشاريع فعلية ملموسة تُحدث فارقاً حقيقياً وأثراً مستداماً في حياة الأفراد والأُسر.

وأضاف الراشدي أن هذه المشاريع لا تقتصر على تقديم الدعم المادي، بل تتجاوز ذلك إلى بناء بيئة إنسانية تمنح المستفيدين شعوراً بالأمان والانتماء، لافتاً إلى أن اختيار هذه الدول جاء وفق دراسة دقيقة للاحتياجات الميدانية وبالتنسيق مع الجهات المحلية المعتمدة، بما يضمن أن يصل أثر كل درهم إلى مستحقيه ويُغير واقع من يحتاج إليه فعلاً، متوجّهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين، الذين آمنوا بأثر هذا المشروع في دعم احتياجات سكان المناطق النائية في البلدان المشمولة بمشاريع الجمعية حول العالم.