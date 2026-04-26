الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجامعة القاسمية تفتتح ملتقى البحث العلمي الرابع وتكرِّم المتميزين

خلال افتتاح الملتقى (وام)
27 ابريل 2026 01:53

الشارقة (وام) 

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومؤسِّس الجامعة القاسمية، افتتح الدكتور جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، أعمال ملتقى البحث العلمي الرابع، بحضور الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة. 
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية الجامعة القاسمية الرامية إلى ترسيخ البحث العلمي كركيزة أساسية في منظومتها الأكاديمية، وتعزيز بيئة الابتكار والإنتاج المعرفي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتطويره، حيث شهد الملتقى الإعلان عن الجوائز السنوية للجامعة، التي تُمنح للعام الرابع على التوالي، تكريماً للأساتذة والطلبة المتميزين في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع والبحث الطلابي. 
وأكد مدير الجامعة، في كلمته، أن ما تحققه الجامعة من تطور نوعي في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، يأتي بفضل الدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه على ترسيخ مكانة البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع. 

منظومة بحثية

وأوضح مدير الجامعة أنها تشهد تطوراً متسارعاً في منظومتها البحثية وبرامج الدراسات العليا، ضمن رؤية استراتيجية تضع البحث العلمي في صميم رسالتها، مشيراً إلى تعزيز البنية المؤسسية الداعمة للبحث والنشر العلمي، والتوسع في الإنتاج المعرفي وفق المعايير الدولية، بما يشمل نشر الكتب العلمية المحكّمة والإصدارات المفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وفي مقدمتها قاعدة «سكوبس».  

سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
البحث العلمي
جامعة الشارقة
سلطان القاسمي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©