«لنصلهم» تدعم ذوي الاحتياجات الطبية

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعيها لتقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، من خلال مبادرة «لنصلهم»، حيث تم تقديم الخدمة لعدد 105 من الحالات المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد سالم الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة «لنصلهم» تأتي استجابةً للاحتياجات الملحّة لفئة من المجتمع تتطلب رعاية خاصة، مما يتطلب مزيداً من الاهتمام بسلامتهم الصحية، ومنح الحالات الطبية المسجّلة الأولوية في عمليات الإصلاح وإعادة التيار وتوفير مولدات كهربائية مؤقتة أو وحدات طاقة احتياطية للحالات الحرجة أثناء فترات الصيانة الطارئة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة وشبكة دعم لوجستي متكاملة للوصول إلى هؤلاء المستفيدين في أسرع وقت ممكن من خلال وضع علامات مميزة على منازلهم وصناديق الكهرباء. ​