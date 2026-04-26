علوم الدار

«التأثير والقوة القيادية» ورشة عمل لتعزيز القدرات القيادية للمرأة

مشاركات في الورشة (من المصدر)
27 ابريل 2026 01:52

دبي (الاتحاد) 

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «التأثير والقوة القيادية»، شاركت فيها منتسبات برنامج «تمكين بلس» من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية لدى المرأة. 
وهدفت الورشة إلى تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتمكين المشاركات من التعامل بفاعلية مع التحديات المهنية، بما يسهم في دعم أدائهن القيادي في بيئات العمل المختلفة. 
وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، بما يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة. ويأتي هذا التعاون امتداداً لشراكة سابقة بين الجانبين، شملت تنظيم نسختين من برنامج «القيادات النسائية المستقبلية» خلال العام الماضي، بمشاركة 53 قيادية من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والخاصة. 
وتناولت الورشة محورين رئيسيين، ركّز الأول على بناء الشخصية القيادية وتعزيز القدرة على التأثير الإيجابي في فرق العمل، من خلال تنمية الوعي الذاتي والمرونة والثقة بالنفس ومهارات التواصل الفعّال وترسيخ روح التعاون، إلى جانب أهمية التعلّم المستمر وتبادل الخبرات. وتطرّق المحور الثاني إلى أساليب التأثير في عملية صنع القرار، عبر تطوير مهارات الإقناع والتواصل المؤثّر وتعزيز القدرة على المشاركة الفاعلة في القرارات الجماعية.

