أنور قرقاش: دول الخليج انتصرت على العدوان الإيراني الغاشم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دول الخليج انتصرت على العدوان الإيراني الإرهابي والغاشم، وذلك خلال جلسة لمعاليه في ملتقى المؤثِّرين الخليجيين بدبي.

وقال معاليه: إن "حماقة العدوان الإيراني لم تكن متوقَّعة، وهجوم إيران على جيرانها في الخليج، كان مخطَّطاً ومعدّاً له سابقاً، وهو هجوم مبيَّت له".

وأضاف معاليه: "هجوم إيران كان شرساً وأحمق، ولم يسبق تعرُّض الخليج لهجوم بمثل هذه الشراسة والحجم".

وبين معاليه:"جميع سياسات الاحتواء المتنوعة التي سلكتها دول الخليج مع إيران في السابق، فشلت فشلاً ذريعاً".

وأشار: "نحن أمام فترة إعادة تقييم للعلاقات مع إيران، سواء على المستوى الخليجي أو الإماراتي".

وقال معاليه:" موقف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العدوان الإيراني، كان الأضعف تاريخياً، مقارنةً بأزمات سابقة مرت بها المنطقة".