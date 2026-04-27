الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

أنور قرقاش: دول الخليج انتصرت على العدوان الإيراني الغاشم

أنور قرقاش
27 ابريل 2026 12:02

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دول الخليج انتصرت على العدوان الإيراني الإرهابي والغاشم، وذلك خلال جلسة لمعاليه في ملتقى المؤثِّرين الخليجيين بدبي.

وقال معاليه: إن "حماقة العدوان الإيراني لم تكن متوقَّعة، وهجوم إيران على جيرانها في الخليج، كان مخطَّطاً ومعدّاً له سابقاً، وهو هجوم مبيَّت له".

وأضاف معاليه: "هجوم إيران كان شرساً وأحمق، ولم يسبق تعرُّض الخليج لهجوم بمثل هذه الشراسة والحجم".
وبين معاليه:"جميع سياسات الاحتواء المتنوعة التي سلكتها دول الخليج مع إيران في السابق، فشلت فشلاً ذريعاً".

وأشار: "نحن أمام فترة إعادة تقييم للعلاقات مع إيران، سواء على المستوى الخليجي أو الإماراتي".

وقال معاليه:" موقف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العدوان الإيراني، كان الأضعف تاريخياً، مقارنةً بأزمات سابقة مرت بها المنطقة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مؤثري الخليج
الاعتداء الإيراني
الإمارات
أنور قرقاش
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
عواصف رعدية تودي بحياة 14 شخصاً في بنجلاديش
اليوم 12:38
الرياضة
12 ميدالية حصاد منتخب الجوجيتسو في الجائزة الكبرى بباريس
اليوم 12:32
الرياضة
كأس الإمارات للسلة بين شباب الأهلي والنصر
اليوم 12:30
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بذكرى يوم الملك
اليوم 12:20
الرياضة
الحواي يُهدي النصر لقب «شباب الطاولة»
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©