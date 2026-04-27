الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تبدأ تنفيذ قرارين وزاريين بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية لصيد الأسماك بالإمارة

بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تعديل الاشتراطات التنظيمية لصيد الأسماك بالإمارة
27 ابريل 2026 14:16

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بدأت الهيئة بتطبيق القرارين الوزاريين رقم "74" و"75" لسنة 2026، الصادرين عن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الهيئة.
ويقضي القرار رقم "74" بإلغاء قرار تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، ويسمح القرار رقم "75" بشكل استثنائي بصيد وتسويق أسماك "البدح" في إمارة أبوظبي للفترة المتبقية من عام 2026 فقط.
ويندرج القراران في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى تحسن مؤشرات المخزون السمكي في مياه الإمارة، ووفقاً للبيانات العلمية والدراسات الميدانية.
ويدعم الإجراء الصيادين والعاملين في القطاع، ويعزز توافر الأسماك في السوق المحلي، ضمن إطار متكامل يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.
ولفتت هيئة البيئة - أبوظبي إلى أن القرار رقم "75" ليس رفعاً دائماً للحظر، بل إجراء استثنائي يقتصر على موسم عام 2026، ويخضع لمراجعة مستمرة بناءً على نتائج الرصد العلمي، بما يضمن استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي متابعة تطبيق الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الصيد والتسويق، لحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامتها، فيما تدعو الهيئة الصيادين وجميع المعنيين إلى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الموارد السمكية في أبوظبي.

 

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي»: انخفاض ملحوظ في استخدام المواد البلاستيكية في الإمارة
حمدان بن زايد يستقبل وفد مجموعة موانئ أبوظبي ويطلع على مستجدات تطوير البنية التحتية البحرية في الظفرة
المصدر: وام
حمدان بن زايد
بيئة أبوظبي
آخر الأخبار
جمال المشرخ
علوم الدار
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي
اليوم 14:41
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطور تطبيقاً جديداً يتيح التحقق من عمر المستخدم
اليوم 14:34
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
الرياضة
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
اليوم 14:30
لحطة اعتقال مطلق النار
الأخبار العالمية
مهاجم حفل حضره ترامب يمثل اليوم أمام القضاء
اليوم 14:26
شعار "ديب سيك"
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©