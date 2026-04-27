الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

شعار وزارة الخارجية
27 ابريل 2026 15:09

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المدن والمواقع العسكرية في جمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الهجمات الآثمة، ولحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
هجمات إرهابية
مالي
