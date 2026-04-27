علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً

الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
27 ابريل 2026 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:46 والمد الثاني 59:23 والجزرالأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

وفي بحر عمان متوسط إلى خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 43:19 والمد الثاني عند الساعة 08:42 والجزر الأول عند الساعة 45:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 27 55 30
دبي 40 26 60 30
الشارقة 41 28 60 25
عجمان 35 27 55 40
أم القيوين 38 22 55 25
رأس الخيمة 41 26 55 20
الفجيرة 42 29 50 15
العين 41 26 45 15
ليوا 40 26 50 15
الرويس 37 27 55 25
السلع 37 26 55 25
دلما 32 27 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 34 27 80 45
أبو موسى 34 27 80 45

        

    

    

    

