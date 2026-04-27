رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أنغولا تسلَّمها عبدالله بن زايد

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أنغولا تسلَّمها عبدالله بن زايد
27 ابريل 2026 23:02

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلَّم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لدى استقباله معالي تيتي أنطونيو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية أنغولا.

وجرى خلال اللقاء، بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي، والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية المتصلة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار المستدام والسلام والأمن في المنطقة.

كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات المتنامية والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
عبدالله بن زايد
أنغولا
رسالة خطية
إيران
الملاحة
الطاقة
الاقتصاد العالمي
الرئيس الأمريكي
الولايات المتحدة
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شخبوط بن نهيان
