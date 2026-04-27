«تنمية المجتمع» في دبي تطلق مبادرة «يوم العائلة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «يوم العائلة» في مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، تأكيداً لدور الأسرة كشريك أساسي في عملية التأهيل والإصلاح.

وتنطلق المبادرة من رؤية تعتبر الزيارة العائلية أداة علاجية فاعلة عند إدارتها بأسلوب منهجي، بما يسهم في دعم إعادة اندماج الأحداث في المجتمع.

وتنسجم المبادرة مع توجهات «عام الأسرة 2026»، الذي يسلط الضوء على أهمية استقرار الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

كما تستند إلى قناعة بأن نجاح التأهيل لا يقتصر على الحدث فحسب، بل يتطلب أسرة مهيأة وقادرة على الاحتواء والدعم.

وتهدف المبادرة إلى تحويل الزيارة الأسرية من إجراء تنظيمي إلى تجربة إنسانية تعزز التواصل والثقة، وتدعم جاهزية الحدث وأسرته لمرحلة ما بعد التأهيل.

وأكدت زينب الدشتي، مديرة مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، أن المبادرة تجسد رؤية «الهيئة» في التعامل مع ملف الأحداث من منظور إنساني وتنموي متكاملة.