الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

27 ابريل 2026 23:24

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة أوميد نوريبور، نائب رئيس البوندستاغ الألماني «البرلمان الاتحادي» لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه سعادة أوميد نوريبور، حيث جرى أيضاً بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة الدولية، والاقتصاد العالمي.
 وجدد سعادة أوميد نوريبور التأكيد على تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع دولة الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ومواطنيها، والمقيمين، والزائرين.

فيما ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة سعادة أوميد نوريبور، التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الإماراتية الألمانية، كما تعكس تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.
كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التطورات المتصلة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام المستدام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يعود بالخير على شعوب المنطقة.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسعادة أوميد نوريبور مسار تطور علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وتعزيز مسارات الحوار والتفاهم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للسلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
المانيا
البوندستاغ
البرلمان الاتحادي
جمهورية ألمانيا الاتحادية
إيران
الطاقة
الملاحة
الاقتصاد العالمي
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©