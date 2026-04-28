الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة

"الإمارات لرعاية الموهوبين": إطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة
28 ابريل 2026 09:07

أعلنت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، عن إطلاق مجالس الموهوبين في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال لقاء تنسيقي تم عقده في نادي الضباط، بحضور مجلس إدارة الجمعية وأعضاء لجنة اكتشاف الموهوبين، وبمشاركة رؤساء المجالس ونوابهم وأعضائها.

 

وأكد أحمد الدباني النعيمي، الأمين العام للجمعية، أن إطلاق المجالس يمثل نقلة نوعية في آليات اكتشاف ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن المجالس بدأت بالفعل مباشرة أعمالها الميدانية في مختلف إمارات الدولة.

 

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية، وتفعيل دور المجتمع في اكتشاف الموهوبين، عبر منظومة عمل متكاملة تعتمد على فرق ميدانية في كل امارات الدولة.

 

وأضاف أن الأثر الفعلي لمجالس الموهوبين سيبدأ بالظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من خلال المبادرات والزيارات الميدانية والأنشطة المجتمعية التي ستنفذها المجالس.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في بناء قاعدة وطنية شاملة للمواهب الإماراتية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز دور المواهب كأحد روافد القوة الناعمة لدولة الإمارات.

 

وأكد أن الجمعية ماضية في تطوير منظومة عملها وتوسيع نطاق مبادراتها، بما يضمن استدامة اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتمكينهم من تحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.

 

 

 

المصدر: وام
الموهوبين
الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©