الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات وأذربيجان تبحثان تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

إلهام علييف خلال استقباله سعيد الهاجري والوفد المرافق خلال زيارة عمل إلى أذربيجان (وام)
30 ابريل 2026 01:57

باكو (وام)

التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال زيارة عمل إلى أذربيجان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية أذربيجان معاليه تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء.
وبحث معالي الهاجري مع فخامة علييف العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها، كما استعرضا مستجدات أعمال لجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا تنوّع المشاريع والقطاعات التي تشملها، مشيدين بجهود الفرق المعنية في تنفيذ مشاريع مستدامة ذات نتائج ملموسة. 
كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاريع تنموية مستقبلية بين البلدين.
وأكد فخامة علييف حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ودفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
كما تطرّق الجانبان، خلال اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أشار فخامة علييف إلى أنه خلال مكالماته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد رفض بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة. 
وفي هذا السياق، أعرب فخامته عن تطلعه إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام.
من جانبه، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية أذربيجان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفتها وعدداً من دول المنطقة.
حضر اللقاء، محمد البلوشي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد العبار، المؤسّس، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار.
في غضون ذلك، عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية، في العاصمة الأذربيجانية باكو، برئاسة كل من: معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ويالتشين رفاييف، نائب وزير الخارجية في أذربيجان، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع العلاقات الثنائية الوطيدة والتوافق في الرؤى بين البلدين، إلى جانب حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة. وناقش الجانبان مسار التعاون بين البلدين الصديقين وما تحقق من تقدم في مجالات متعددة، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويعزز العمل المشترك.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها: الشؤون السياسية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي، والدفاع، وإنفاذ القانون، والتعليم والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الطاقة والاستدامة، إلى جانب متابعة تنفيذ خريطة الطريق 2025 - 2029 والمشاريع المشتركة ذات الأولوية.

