الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية في «المشرف مول»

أثناء التعريف بخدمات برنامج النقاط المرورية (من المصدر)
30 ابريل 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تقدم شرطة أبوظبي خدمات برنامج النقاط المرورية عبر منصة ميدانية فـي مركز «المشرف مول» التجاري، خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2026، يومياً من الساعة 04:00 مساءً حتى 09:00 مساءً.
وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات المرورية وتعـــزيز جودة الحيــاة في المجتمع، ودعماً للأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».
ودعت السائقين إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي تهدف إلى تمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.
وأكدت شرطة أبوظبي أن المنصة تقدم خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24 نقطة)، وذلك من خلال التسجيل وسداد الرسوم المقررة (2400 د.إ) وحضور دورة تأهيل لمخالفي قانون السير والمرور.
وأوضحت أن المنصة تتيح كذلك خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار (8 نقاط) للسائقين الذين تتراوح نقاطهم بين (8 و23 نقطة)، بعد استيفاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم (800 د.إ) وحضور الدورة التأهيلية، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.

النقاط المرورية
شرطة أبوظبي
برنامج النقاط المرورية
الإمارات
نظام النقاط المرورية
أبوظبي
خفض النقاط المرورية
المشرف مول
الخدمات المرورية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©