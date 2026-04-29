شرطة أبوظبي تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية في «المشرف مول»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم شرطة أبوظبي خدمات برنامج النقاط المرورية عبر منصة ميدانية فـي مركز «المشرف مول» التجاري، خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2026، يومياً من الساعة 04:00 مساءً حتى 09:00 مساءً.

وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات المرورية وتعـــزيز جودة الحيــاة في المجتمع، ودعماً للأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

ودعت السائقين إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي تهدف إلى تمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المنصة تقدم خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24 نقطة)، وذلك من خلال التسجيل وسداد الرسوم المقررة (2400 د.إ) وحضور دورة تأهيل لمخالفي قانون السير والمرور.

وأوضحت أن المنصة تتيح كذلك خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار (8 نقاط) للسائقين الذين تتراوح نقاطهم بين (8 و23 نقطة)، بعد استيفاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم (800 د.إ) وحضور الدورة التأهيلية، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.