«جامعة محمد بن راشد للطب»: 42 برنامجاً معتمداً للدراسات الطبية العليا

دبي (وام)

أكدت الدكتورة رشا بوحميد، عميدة كلية الطب وعميدة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذراع الأكاديمي لـ «دبي الصحية»، أن برامج الدراسات الطبية العليا في الجامعة تشكل ركيزة أساسية في إعداد كوادر طبية مؤهلة من خلال برامج الامتياز والإقامة والزمالة، بما يعزز جودة المخرجات الطبية ويرتقي بمستوى الرعاية، ضمن النظام الصحي الأكاديمي المتكامل في «دبي الصحية».

وذكرت الدكتورة بوحميد، أن الجامعة تقدم 42 برنامجاً معتمداً ضمن برامج الدراسات الطبية العليا، تشمل برامج الامتياز في الطب وطب الأسنان، وبرامج الإقامة في تخصصات متعددة بما يعكس تنوع البرامج واستجابتها لاحتياجات القطاع الصحي.