الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

أحمد الصايغ
30 ابريل 2026 01:57

دبي (وام)

بحث معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادات القطاع الصحي الخاص في الدولة، سبل تعزيز مرونة المنظومة الصحية الوطنية.
واطلع معاليه على سير العمل خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي واجهت القطاع الطبي الخاص في الدولة، مؤكداً استمرار الوزارة بتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار النهج المؤسسي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن مواءمة الجهود على مستوى المنظومة الصحية، ويدعم بناء قطاع صحي مرن وعالي الكفاءة.
وشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر، حيث استعرضت قيادات القطاع الصحي الخاص أبرز التحديات التشغيلية والأولويات، إلى جانب مناقشة سبل العمل المشترك مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية تعزز الكفاءة والاستدامة وجودة تقديم الخدمات.
وأعرب معالي أحمد الصايغ في مستهل الاجتماع، عن تقديره للشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، مشيداً بدوره المحوري في دعم المنظومة الصحية، لا سيما في ضمان استمرارية الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً راسخاً في دعم المنظومة الصحية في دولة الإمارات.
وأكدت قيادات القطاع الصحي الخاص ثقتها بالجهات الصحية في الدولة، معربة عن تقديرها لما تحظى به من دعم مستمر وتنسيق فعال، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تواكب المتغيرات.
وجدد المشاركون في الاجتماع التزامهم بمواصلة العمل والاستثمار في الدولة لما توفره من بيئة مستقرة تدعم النمو المستدام، مشيدين بجهود الدولة في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استمرارية الخدمات واستقرار السوق المحلي.
وقالت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» إن الدعم المتواصل من الوزارة يعكس مستوى عالياً من الثقة والاطمئنان، في ظل استمرارية قنوات التواصل والاستجابة السريعة لأي مؤشرات لنقص الإمدادات.
وذكر ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أن أم سي للرعاية الصحية»، أن مستوى التنسيق والشفافية وفّر شعوراً دائماً بالثقة والاطمئنان، من دون أي مخاوف تتعلق بنقص المعلومات أو توفر الأدوية والإمدادات.
من جانبه، أشار هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات «ميديكلينيك الشرق الأوسط»، إلى أن استمرار ثقة المستثمرين يعكس قوة واستقرار القطاع الصحي في الدولة، في ظل رؤية استراتيجية واضحة بعيدة المدى.
وأشاد المشاركون بالمكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي متقدم في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وتقنيات متقدمة، وخدمات عالية الجودة تحظى بثقة إقليمية ودولية متزايدة، وعبروا عن تقديرهم لفاعلية التنسيق الحكومي وجهود الدولة في الحفاظ على استقرار العمليات واستمرارية الإمدادات على مستوى القطاع.
وأكد معالي الصايغ على استمرار الدعم الكامل من حكومة دولة الإمارات للقطاع الخاص، وحرصها على ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وبدعم من الوزارة، مشيراً إلى أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان ضمن شراكة متكاملة لضمان استدامة منظومة صحية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات، خاصة في أوقات الأزمات.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل عن كثب مع جميع الشركاء لمواكبة أولويات القطاع، وتعزيز التكامل، ودعم نمو منظومة صحية مرنة وتنافسية وجاهزة للمستقبل في دولة الإمارات.

وزير الصحة
الإمارات
القطاع الخاص
أحمد الصايغ
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
القطاع الصحي
القطاع الصحي في الإمارات
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©