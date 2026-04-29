«تنبض بهلها» تنتقل إلى زاخر بعد انطلاقة ناجحة في العامرة

جانب من الفعاليات (من المصدر)
30 ابريل 2026 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لإطلاق المحطة الثانية من مبادرة «تنبض بهلها» في منطقة زاخر بمدينة العين، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو، ضمن جهودها المستمرة لتفعيل الأحياء السكنية وتحويلها إلى منصات حيوية تعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية.
وتأتي محطة زاخر لتواصل المبادرة دورها في تمكين الأطفال والشباب في مجال ريادة الأعمال، عبر إتاحة الفرصة لهم لتجربة إدارة مشاريعهم الخاصة ضمن بيئة داعمة يقودون فيها أفكارهم بأنفسهم بدعم من أسرهم ومجتمعهم، بما يعزز مهاراتهم العملية وثقتهم بقدراتهم، وينمّي روح المبادرة لديهم، بما يسهم في تعزيز الترابط بين السكان، وترسيخ روح الانتماء، وتحويل الأحياء إلى بيئات محفّزة للتواصل والتعاون.
وتوفر الفعالية منصة مجتمعية متكاملة تمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، حيث تتضمن منصتين رئيستين: «من بيتنا» المخصصة للأطفال من 3 إلى 8 سنوات لعرض وبيع منتجاتهم وإبداعاتهم بدعم أسرهم، و«الروّاد» التي تفتح المجال للشباب من 9 إلى 21 عاماً لإدارة مشاريعهم الناشئة وتقديم خدماتهم، إلى جانب ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والابتكار.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. «نخيل التمر» يستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الآفات
بحضور مريم بنت محمد بن زايد.. «السلامة الرقمية للطفل» ينظم ورشة «نظام تصنيف المنصات الرقمية القائم على المخاطر»

وأكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن محطة زاخر تمثل امتداداً لأهداف المبادرة في تمكين المجتمع، وقال: «نحرص من خلال «تنبض بهلها» على تفعيل الأحياء السكنية لتكون مساحات نابضة بالحياة، تعزز التفاعل بين السكان، وتمنح الأطفال والشباب فرصة حقيقية لتمكين ريادة الأعمال. محطة زاخر تعكس التزامنا بتوسيع نطاق الأثر المجتمعي، وترسيخ مفهوم أن كل منصة هي مساحة للتواصل».
من جانبها، أكدت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن محطة زاخر تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية.

آخر الأخبار
مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لنكولن» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية دمرت قدرات إيران النووية
30 ابريل 2026
جوزيف عون
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار قبل المفاوضات
30 ابريل 2026
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: الآلاف من أهالي غزة يعانون اضطرابات نفسية حادة
30 ابريل 2026
فولكر تورك
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: السلطات الإيرانية تنتهك حقوق الشعب بطريقة وحشية وقاسية
30 ابريل 2026
طائرات متضررة في مطار الخرطوم جراء الاشتباكات في وقت سابق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحرب الأهلية في السودان.. تداعيات كارثية عابرة للحدود
30 ابريل 2026
