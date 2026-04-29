تشكيل مجلس «شباب الموارد البشرية» في عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عن تشكيل مجلس شباب الدائرة يضم في عضويته سلطان عبدالله سعيد النعيمي - رئيساً، وعائشة عبد الحكيم البلوشي، نائباً للرئيس، والأعضاء حمد عبد السلام المزروعي، علياء صقر الشامسي، خلفان أحمد الشامسي، وعزة طارق النعيمي.

ويهدف المجلس إلى توفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب في الدائرة، وتفعيل دورهم في المبادرات والمشاريع المتعلقة بالشباب على مستوى الإمارة والدولة.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن تشكيل مجلس الشباب يأتي إيماناً بدور الشباب في مسيرة التطوير المستدامة، واستثمار طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في دعم التوجهات المستقبلية للدائرة، بما يعزز جاهزيتها واستدامة أدائها المؤسسي، ويلبي مقتضيات العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.