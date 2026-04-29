«الشباب العربي» يفتح باب التسجيل للمشاركة في «المخيم الدبلوماسي للشباب العربي»

المخيم يشهد برنامجاً تدريبياً مكثّفاً (من المصدر)
30 ابريل 2026 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي فتحَ باب التسجيل في «المخيم الدبلوماسي للشباب العربي»، الذي يقام عبر تقنية الاتصال المرئي من 18 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار «الدبلوماسية على محك التغيرات»، لإتاحة فرصة المشاركة لـ 40 شاباً وشابةً من مختلف الدول العربية.
ويشهد المخيم برنامجاً تدريبياً مكثّفاً يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً، بهدف تعزيز حضور الشباب العربي في المجال الدبلوماسي، وتوسيع معرفتهم المهنية في القضايا المرتبطة بالتفاوض والتحولات الإقليمية والدولية. ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط والتسجيل من خلال الرابط التالي:
 https://tinyurl.com/28drafa5
ويستهدف المخيم طلاب الجامعات والخريجين الجدد، إلى جانب الصحفيين والباحثين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الدول العربية في المحافل المختلفة، فضلاً عن المهنيين الشباب، من غير المتخصصين في القطاع الدبلوماسي، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً. ويركّز البرنامج على الجانب التطبيقي في فهم العمل الدبلوماسي.

وفي تعليقها على فعاليات وبرامج المخيم، قالت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «تأهيل الشباب العربي للدخول إلى عالم الدبلوماسية أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وتسارع التحولات من حولنا».
وأضافت: «التجربة الإماراتية قدّمت نموذجاً رائداً للدبلوماسية الفاعلة، وهي اليوم تفتح مسارات للحلول في الملفات المعقّدة، ما يعكس رؤية واضحة في توظيف الدبلوماسية لخدمة الاستقرار والتنمية وصناعة الفرص. ومن المهم أن يطّلع الشباب العربي على هذا النموذج».
ويتوزع برنامج المخيم على خمسة محاور رئيسية تمتد من الاثنين إلى الجمعة.
ويمنح مركز الشباب العربي، بالتعاون مع شركائه، شهادة معتمدة للمشاركين عند إتمام البرنامج، فيما يُدعى المتميزون إلى الترشح لبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، بما يفتح أمامهم مساراً متقدماً لاستكمال التدريب وبناء حضور مهني أوسع في هذا المجال.

