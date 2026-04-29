وزير الأوقاف السوري يشيد بنهج الإمارات في التعايش والسلام

أبوظبي (وام)

أشاد معالي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ القيم الإنسانية السمحة للدين الحنيف، ونهجها الحضاري في التعريف بجوهره ومبادئه السامية في احترام الثقافات، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني بين أكثر من مئتي جنسيةٍ على أرضها، ومنصةً دوليةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام العالمي.

جاء ذلك، خلال زيارته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث كان في استقباله بمقر «الهيئة» في أبوظبي رئيسها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، وعددٌ من المسؤولين فيها.

ورحّب معالي الدكتور الدرعي بوزير الأوقاف السوري، وأطلعه على إنجازات الهيئة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة للدولة على ترسيخ تعاليم الدين السمحة التي تدعو للتعايش والتسامح ونشر السلام والطمأنينة، ودعمها المتواصل لـ«الهيئة» ومبادراتها.