علوم الدار

«بيورهيلث» تحصل على اعتماد كامل من «حماية الأبحاث البشرية»

30 ابريل 2026 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «بيورهيلث» على الاعتماد الكامل من جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، عن قسمي البحث في «صحة» و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية» التابعتين لها، في إنجاز لافت يعزز قدرات البحث السريري للمجموعة.
ويشكل قسما البحث في «صحة» و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية» جزءاً من مركز أبوظبي للأبحاث الصحية، المركز المتكامل للأبحاث السريرية التابع لمجموعة «بيورهيلث»، الذي يوحّد أنشطة البحث العلمي في 16 مستشفى وعيادات للرعاية الصحية الأولية ومختبرات متقدمة في أبوظبي.
ويشرف المركز على أكثر من 200 دراسة بحثية سريرية نشطة تشمل تجارب المراحل الأولى حتى الثالثة، والأبحاث الانتقالية، ضمن إطار حوكمة موحّد يعزز الرقابة، ويُمكّن من تنفيذ أبحاث سريرية عالية الجودة وعلى نطاق واسع.
ويُعد اعتماد جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية معياراً ذهبياً دولياً مرموقاً في مجال حماية المشاركين في الأبحاث البشرية، إذ يتطلب استيفاء معايير صارمة وطوعية تخضع لمراجعة الأقران، وتتجاوز المتطلبات التنظيمية الأساسية.
وحصلت كل من «صحة» و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية» على الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسّد ريادة «بيورهيلث» في الارتقاء بالبحوث السريرية عالمية المستوى القائمة على حوكمة أخلاقية رفيعة، وتعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للبحث والابتكار.

