شرطة أبوظبي تطلق «العودة إلى المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت شرطة أبوظبي السلامة المرورية لطلبة المدارس ضمن محاضرات توعية بعنوان «العودة إلى المدارس» في عدد من مدارس إمارة أبوظبي؛ بهدف ترسيخ السلوكيات الآمنة لدى الطلبة، ضمن جهودها المستمرة في نشر الثقافة المرورية، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية استمرارها في تكثيف برامج التوعية المرورية داخل المدارس، لتعزيز وعي الطلبة بالسلوكيات الصحيحة منذ الصغر، مشيرةً إلى أن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يمثّل ركيزة أساسية في حماية الأرواح والحدّ من الحوادث.