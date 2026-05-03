الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا
3 مايو 2026 18:19

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة عود الطاير في أم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة سليم العامري
خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة عبدالله مانع المهيري

رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
واجب العزاء
سعود بن راشد المعلا
آخر الأخبار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والفلاسي
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والفلاسي
اليوم 18:27
مدرب لايبزج: صبي جمع الكرات تسبب في فوز ليفركوزن برباعية
الرياضة
مدرب لايبزج: صبي جمع الكرات تسبب في فوز ليفركوزن برباعية
اليوم 18:25
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا
اليوم 18:19
تشيلسي على حافة الانفجار.. مَنْ يملك مفاتيح الإنقاذ بعد «موسم الفوضى»؟
الرياضة
تشيلسي على حافة الانفجار.. مَنْ يملك مفاتيح الإنقاذ بعد «موسم الفوضى»؟
اليوم 18:00
فرق إطفاء تكافح حريقا في أوكرانيا
الأخبار العالمية
متحدث باسم الكرملين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©