عبدالله المري: «الخوانيج» نموذج متميز في العمل الشرطي الحديث

عبدالله المري يتوسط منتسبي مركز الخوانيج في صورة جماعية (من المصدر)
4 مايو 2026 01:11

دبي (الاتحاد) 

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الخوانيج، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2025، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة التشغيلية، إذ بلغت نسبة التغطية الأمنية 99.7%، مما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية المقدمة للمتعاملين وسكان منطقة الاختصاص.
واطّلع معاليه على مؤشرات إسعاد المتعاملين، إذ حقق المركز 98.2% في سعادة المتعاملين خلال العام الماضي.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن مركز شرطة الخوانيج يُمثّل أحد النماذج المتميزة في العمل الشرطي الحديث، من خلال تكامل الجهود الأمنية والإدارية، وتبنِّي أفضل الممارسات التطويرية.

