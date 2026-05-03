الإمارات تشارك في المعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول

إسطنبول (وام)



يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو 2026، في مركز إسطنبول للمعارض.

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاعات الدفاع والطيران والأمن، حيث يستقطب أكثر من 1700 جهة عارضة والآلاف من الزوار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني للدولة، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن».

ويُشكّل الجناح، على مدار خمسة أيام، منصة رئيسية لاستقبال الوفود الدولية وقادة قطاعي الدفاع والأمن وصنّاع القرار، بما يُتيح عقد اجتماعات رفيعة المستوى وتعزيز الشراكات الجديدة، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في الابتكار الدفاعي والتعاون الصناعي.

ويضم الجناح 7 جهات وطنية بارزة، تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، و«إيدج جروب»، ومجموعة «كالدس»، و«إيه إيه إل جروب»، ومجلة الجندي، ومجلة «درع الوطن»، إلى جانب مجموعة «أدنيك»، ويوفّر منصة متكاملة لهذه الجهات لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها الدفاعية المتقدمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والأنظمة غير المأهولة أمام جمهور دولي واسع.

كما يسلّط الجناح الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة والمجتمع الدفاعي العالمي.

ويقع جناح دولة الإمارات في القاعة «1A-07» بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكن للزوّار التواصل مع كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين.