الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في المعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول

الإمارات تشارك في المعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول
4 مايو 2026 01:12

إسطنبول (وام) 

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو 2026، في مركز إسطنبول للمعارض. 
ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاعات الدفاع والطيران والأمن، حيث يستقطب أكثر من 1700 جهة عارضة والآلاف من الزوار من أكثر من 120 دولة. 
وتأتي مشاركة الجناح الوطني للدولة، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن». 
ويُشكّل الجناح، على مدار خمسة أيام، منصة رئيسية لاستقبال الوفود الدولية وقادة قطاعي الدفاع والأمن وصنّاع القرار، بما يُتيح عقد اجتماعات رفيعة المستوى وتعزيز الشراكات الجديدة، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في الابتكار الدفاعي والتعاون الصناعي. 
ويضم الجناح 7 جهات وطنية بارزة، تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، و«إيدج جروب»، ومجموعة «كالدس»، و«إيه إيه إل جروب»، ومجلة الجندي، ومجلة «درع الوطن»، إلى جانب مجموعة «أدنيك»، ويوفّر منصة متكاملة لهذه الجهات لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها الدفاعية المتقدمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والأنظمة غير المأهولة أمام جمهور دولي واسع. 
كما يسلّط الجناح الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة والمجتمع الدفاعي العالمي. 
ويقع جناح دولة الإمارات في القاعة «1A-07» بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكن للزوّار التواصل مع كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين.

أخبار ذات صلة
قوة الصناعة الوطنية
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
الطيران
مجلس التوازن للتمكين الدفاعي
معرض الدفاع الدولي
إسطنبول
أدنيك
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©