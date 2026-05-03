الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع المرور الخليجي «أعبر بأمان»

4 مايو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات «أسبوع المرور الخليجي الموحد» تحت شعار «أعبر بأمان»، والذي ينطلق اليوم، مع مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية وبالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، والهدف الاستراتيجي «استباق المستقبل لسلامة مرورية مستدامة».
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المشاركة تأتي لترسيخ ثقافة العبور الآمن، من خلال الالتزام باستخدام ممرات المشاة والجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، والحرص على التأكد من خلو الطريق قبل العبور، داعياً أفراد المجتمع إلى تجنب العبور العشوائي لما يشكله من خطورة على حياتهم وسلامة الآخرين، كما حذّر السائقين من الانشغال بغير الطريق عند معابر المشاة، وضرورة الانتباه التام وإعطاء الأولوية للمشاة، خاصة في مناطق المدارس حيث يتطلب الأمر مزيداً من الحيطة والحذر لحماية الطلبة أثناء عبورهم.
ودعا السائقين إلى ضرورة التركيز الكامل أثناء القيادة، وتجنب استخدام الهاتف أو الانشغال بأي مؤثرات تشتت الانتباه، مؤكداً أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً بالقرب من المدارس، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.
 كما حث مستخدمي «السكوتر الكهربائي» على الالتزام بالمسارات المخصصة وارتداء معدات السلامة، وتجنب القيادة المتهورة أو استخدام الهاتف أثناء التنقل، بما يسهم في تعزيز السلامة والوقاية من الحوادث.
 وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، تتطلب وعياً وتعاوناً من جميع أفراد المجتمع، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

