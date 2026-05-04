خطة مرورية لتسهيل حركة الشاحنات على طريق حتا في دبي

5 مايو 2026 02:27

دبي (الاتحاد)

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن مركز شرطة حتا يلعب دوراً محورياً في تنظيم الحركة المرورية وتأمين الطرق في منطقة اختصاصه، نظراً لإشرافه على أحد الطرق الرئيسة التي تربط دولة الإمارات مع شقيقتها سلطنة عُمان، ويشكل أحد الشرايين المهمة التي يتم نقل البضائع وتنقل المواطنين والمقيمين والسياح عبرها، الأمر الذي يستدعي إيجاد كل السبل المطلوبة وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخدام هذا الشريان الحيوي.
وبين العميد الكتبي أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا قامت بتنفيذ خطة مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل وانسيابية حركة الشاحنات على طريق حتا – عُمان الذي يشهد ارتفاعاً في حركة الشاحنات ما بين 1500 إلى 2000 شاحنة يومياً، الأمر الذي يتطلب توفير جميع متطلبات السلامة وتوفير دوريات وكوادر لتسهيل وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
وأوضح العميد الكتبي، أن الخطة المرورية تعتمد علي تكثيف وتوزيع الدوريات على الطريق لمراقبة الحركة المرورية بشكل مباشر، مما يمكنها من التدخل السريع في حالة وجود أي اختناقات مرورية أو تباطؤ مفاجئ في الطريق، مما يسهم في إعادة توزيع الحركة بكفاءة ومنع الازدحام الذي قد يؤثر على انسيابية الطريق.

مسارات وأوقات 

تم تنظيم حركة الشاحنات وفق مسارات محددة وأوقات سير مدروسة تتناسب مع حجم الحركة وفترات الذروة، مما يؤدي إلى تقليص زمن وصول سائقي الشاحنات إلى وجهاتهم، بالإضافة إلى تطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية، والمساهمة في تنظيم حركة السير والحد من الازدحام المروري وتحسين انسيابية الطريق.

