«القمة الشرطية العالمية» تنطلق في دبي نوفمبر المقبل

دبي (وام)



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تقام هذا العام تحت شعار: «نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع القمة في دبي أبرز قادة الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون في العالم.

تقدّم القمّة هذا العام برنامجاً معرفياً ثرياً ومتكاملاً، يتضمّن أكثر من 15 مساراً رئيسياً، و270 جلسة وحلقة نقاشية، وورش عمل متخصّصة، تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الأمنية المعاصرة، مع توقعات بمشاركة نحو 220 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء، من أكثر من 110 دول في فعاليات القمة لمناقشة مستقبل العمل الشرطي الذكي والمبتكر.

وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تجسّد القمّة الشرطيّة العالميّة منصّة استراتيجيّة رائدة تعكس التزام دبي المتواصل بتعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة العمل الشرطي على المستوى الدولي، من خلال ترسيخ التواصل الفعّال وتوحيد الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أماناً، وفي ظلّ تسارع التحديات الأمنية وتنامي العابرة للحدود منها، تبرز أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يعزّز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «تسهم القمة في تمكين أجهزة الشرطة من استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة ومرونة، من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز العمل المشترك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، ويضع حماية الإنسان والمجتمع في صدارة الأولويات».



تعاون بنّاء حول قضايا المجتمعات والاقتصادات

قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعكس القمة الشرطية العالمية قدرة دبي على جمع الخبرات العالمية وتعزيز التعاون البنّاء حول القضايا التي تشكّل المجتمعات والاقتصادات في عالمنا اليوم. وتوفّر القمة منصة لتبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد وذلك من خلال استقطاب القادة والمتخصصين من مختلف القطاعات». وسيناقش القادة المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون عالمياً، حيث تغطي الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر. وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية عن مواصلة استقبال طلبات الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، حيث تحتفي بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة. وتتضمن جوائز القمة 13 فئة، وسَيُغلق باب استقبال المشاركات في 25 من سبتمبر 2026. في حين سَتُعلن القائمة القصيرة للمرشحين في 2 نوفمبر، يليها الإعلان النهائي في 9 نوفمبر، وسيتم تكريم الفائزين بالجوائز الثلاث عشرة خلال حفل رسمي يُقام في 18 نوفمبر 2026 بحضور كبار الضباط والقادة وعدد من المسؤولين في قطاع إنفاذ القانون.