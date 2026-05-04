الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 آلاف معاملة كاتب عدل بـ«الإنجليزية» أنجزتها «قضاء أبوظبي»

يوسف العبري خلال الاجتماع مع لجنة كاتب العدل (من المصدر)
5 مايو 2026 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت دائرة القضاء - أبوظبي، من خلال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، قفزة قياسية في منظومة خدماتها التوثيقية بإنجاز نحو 10 آلاف معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية في غضون 15 شهراً، بما يعكس التصاعد المستمر في الطلب على الخدمات التخصصية التي توفرها الدائرة للمتعاملين محلياً ودولياً، ويرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يدعم استدامة الأعمال وتنافسية البيئة الاستثمارية.
​وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الزخم في الأداء يأتي تجسيداً للرؤية الطموحة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ ركائز بنية عدلية متطورة تواكب الحراك الاقتصادي العالمي، عبر توفير قنوات مبتكرة تلبي تطلعات قطاع الأعمال، وتضمن سرعة وسلاسة إنهاء الإجراءات. وأوضح أن الإقبال على المعاملات التوثيقية باللغة الإنجليزية يبرهن على نجاح الخطط التطويرية في مساندة المستثمرين، وتقديم خدمات بمعايير دولية ترتكز على الدقة والشفافية، مشيراً إلى حرص الدائرة على تحديث بنيتها الرقمية باستمرار لتوفير تجربة استثنائية للمتعاملين عبر خدمات تتاح بالكامل «عن بُعد»، تسهيلاً للوصول إليها على نطاق دولي واسع، صوناً للحقوق وتكريساً للعدالة الناجزة.

بيانات رقمية

أخبار ذات صلة
الكليات والمعاهد العسكرية.. صروح لصناعة الأبطال
«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز وعي العمال بالوقاية من الحرائق

​على صعيد البيانات الرقمية، كشفت الإحصائيات الرسمية لمكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، عن إتمام 8160 معاملة خلال عام 2025 لمستفيدين ينتمون إلى 123 جنسية من شتى أقطار العالم، بينما واصل المكتب تميزه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بتسجيل 1757 معاملة إضافية، مما يؤكد مرونة المنظومة في خدمة المتعاملين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.
​ويشار إلى أن المكتب، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يمثّل ركيزة جوهرية لنموذج الخدمات العدلية الحديثة، عبر تسهيل إصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات، والإقرارات، وقرارات مجالس الإدارة، وغيرها من المعاملات، لتوفير الأمان القانوني الشامل، واختصار الوقت والجهد عبر منصات رقمية ذكية تعزز ثقة رؤوس الأموال وتستوفي متطلبات المستثمرين أينما كان موقعهم حول العالم.

أبوظبي
القضاء
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
اللغة الإنجليزية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©