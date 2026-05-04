10 آلاف معاملة كاتب عدل بـ«الإنجليزية» أنجزتها «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



سجلت دائرة القضاء - أبوظبي، من خلال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، قفزة قياسية في منظومة خدماتها التوثيقية بإنجاز نحو 10 آلاف معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية في غضون 15 شهراً، بما يعكس التصاعد المستمر في الطلب على الخدمات التخصصية التي توفرها الدائرة للمتعاملين محلياً ودولياً، ويرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يدعم استدامة الأعمال وتنافسية البيئة الاستثمارية.

​وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الزخم في الأداء يأتي تجسيداً للرؤية الطموحة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ ركائز بنية عدلية متطورة تواكب الحراك الاقتصادي العالمي، عبر توفير قنوات مبتكرة تلبي تطلعات قطاع الأعمال، وتضمن سرعة وسلاسة إنهاء الإجراءات. وأوضح أن الإقبال على المعاملات التوثيقية باللغة الإنجليزية يبرهن على نجاح الخطط التطويرية في مساندة المستثمرين، وتقديم خدمات بمعايير دولية ترتكز على الدقة والشفافية، مشيراً إلى حرص الدائرة على تحديث بنيتها الرقمية باستمرار لتوفير تجربة استثنائية للمتعاملين عبر خدمات تتاح بالكامل «عن بُعد»، تسهيلاً للوصول إليها على نطاق دولي واسع، صوناً للحقوق وتكريساً للعدالة الناجزة.



بيانات رقمية

​على صعيد البيانات الرقمية، كشفت الإحصائيات الرسمية لمكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، عن إتمام 8160 معاملة خلال عام 2025 لمستفيدين ينتمون إلى 123 جنسية من شتى أقطار العالم، بينما واصل المكتب تميزه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بتسجيل 1757 معاملة إضافية، مما يؤكد مرونة المنظومة في خدمة المتعاملين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

​ويشار إلى أن المكتب، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يمثّل ركيزة جوهرية لنموذج الخدمات العدلية الحديثة، عبر تسهيل إصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات، والإقرارات، وقرارات مجالس الإدارة، وغيرها من المعاملات، لتوفير الأمان القانوني الشامل، واختصار الوقت والجهد عبر منصات رقمية ذكية تعزز ثقة رؤوس الأموال وتستوفي متطلبات المستثمرين أينما كان موقعهم حول العالم.