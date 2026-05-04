الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«طرق دبي» تُطلق حملات توعية للمشاة

5 مايو 2026 02:27

دبي (وام)

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمناسبة «أسبوع المرور الخليجي 2026» مجموعة من الفعاليات المتنوعة للتوعية بإرشادات السلامة المرورية أثناء عبور الطريق، وذلك بالتنسيق مع شركائها، مستهدفة السائقين والمشاة ومستخدمي وسائل التنقّل المرن في إمارة دبي، وبمشاركة الجهات المتخصصة من مختلف إمارات الدولة.
وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق، أن الهيئة مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في دبي ضمن منظومة مرورية متقدمة جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية من 21.7 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2007 إلى 1.4 في عام 2025، وهو مؤشر على نجاح الخطط والإجراءات التي نفّذتها الهيئة ضمن استراتيجية السلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، مثل معهد الإمارات للسياقة وشركة ميشلان للإطارات.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إنشاء وتطوير شبكة الجسور والأنفاق ومعابر المشاة، حيث بلغ عدد جسور المشاة في نهاية عام 2025 نحو 177 جسراً، بما في ذلك جسور محطات المترو.

