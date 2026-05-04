«بلدية عجمان» تنظّم مجلس «مساحات خضراء تحتضن الجميع»

عجمان (وام)



نظّمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، جلسة «مساحات خضراء تحتضن الجميع»، ضمن مبادرة «مجالس المجتمع»، وبالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ونادي عجمان لذوي الإعاقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة واسعة من موظفي الدائرة وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكّن.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم أصحاب الهمم، وتحرص على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن الحدائق العامة تشكّل إحدى أبرز المرافق الحيوية التي يتم تطويرها لتكون صديقة للجميع ومهيّأة لاحتياجات مختلف الفئات.