الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«ستارت إيه دي» و«نيويورك أبوظبي» تعلنان الفائزين في «ريادة الأعمال»

الفائزون في البرنامج في صورة جماعية (من المصدر)
5 مايو 2026 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ستارت إيه دي»، مسرّعة الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بالشراكة مع أجيليتي، عن أسماء الفائزين بجائزة برنامج حاضنة ريادة الأعمال، وهو برنامج خاص بمؤسِّسي المشاريع من الطلاب، يركّز على تطوير المشاريع في القطاعات الأكثر أهمية في دولة الإمارات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والتطبيقات العملية.
ووقع الاختيار على ثلاثة فرق تميّزت بمشاريعها، وتمكّنت من إحراز تطور واضح خلال البرنامج، وأثبتت قدرتها على إحداث تغيير ملموس.
وفاز فريق مشروع «توينابل» بالجائزة الأولى «جائزة أجيليتي للابتكار»، وTwynable منصة توأم رقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، تقوم بدمج نماذج معلومات البناء (BIM) وبيانات الحساسات والسجلات التشغيلية ضمن نظام ذكي موحّد للمباني، بما يتيح رؤى استباقية قائمة على البيانات.
وفاز فريق مشروع كوليدجد (Colleged) بالجائزة الثانية، وهي منصة عالمية تربط بين طلاب المدارس الثانوية ومرشدين موثوقين من أبرز الجامعات حول العالم، بنموذج تفاعلي مباشر، وتوفر إرشاداً شفافاً وميسور التكلفة لعمليات القبول الجامعي عبر نظام ضمان قائم على العمولة.
فيما نال جائزة اختيار الجمهور، فريق مشروع لما اديوكيشن (Lemma Education)، وهي منصة تعليم رياضيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على التفاعل الصوتي، تساعد الطلاب على شرح خطوات تفكيرهم بشكل فوري، ما يعزّز الفهم العميق ويطوّر مهارات حل المسائل.
شارك في البرنامج 40 عضو فريق ومؤسس مشروع من أكثر من 20 دولة، وشملت مشاريعهم أكثر من سبعة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية والمالية والتعليمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

