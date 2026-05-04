الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مؤسسة حمدان بن راشد» تنظّم ورشة متخصصة للباحثين الطبيّين
5 مايو 2026 02:28

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ضمن ورشة «ملتقى البحث»، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «المهارات الأساسية للباحثين الطبيِّين في الكتابة العلمية والنشر»، وذلك يومي 2 و3 مايو الجاري، بواقع 6 ساعات تعليم طبي مستمر معتمدة، وبمشاركة أربعة مختصين من معهد الصحة العامة بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «تأتي هذه الورشة في إطار حرص المؤسسة على دعم الباحثين وتمكينهم من المهارات الأساسية، التي تعزّز جودة الكتابة العلمية وترفع جاهزية الأبحاث للنشر وفق الأصول الأكاديمية والمهنية المعتمدة. ونؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات البحثية، لا سيما في المجالات الطبية والصحية، يُمثّل ركيزة مهمة في تطوير المعرفة، ودعم التميز العلمي، والإسهام في إنتاج بحوث أكثر أثراً وارتباطاً باحتياجات القطاع الصحي والمجتمع». 

 

 

