الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للقبالة 2026

القابلات محور رعاية الأمومة والطفولة (أرشيفية)
5 مايو 2026 02:30

سامي عبد الرؤوف (دبي)


تشارك دولة الإمارات، دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للقبالة 2026، الموافق 5 مايو من كل عام لتكريم القابلات ودورهن الحيوي في رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وزيادة الوعي بأهمية دعم هذه المهنة وتوفير الموارد اللازمة لها. وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار «مليون قابلة إضافية»، للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز القوى العاملة في مجال القبالة عالمياً.  وتنظم الجهات الصحية على مستوى الدولة، مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة بمناسبة هذا اليوم، ويشمل الاحتفال تنظيم فعاليات توعية وورش عمل وحملات تثقيفية، تركّز على دور القابلات في تحسين الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الشاملة.

أخبار ذات صلة
إدانات عربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الإمارات: ملتزمون بوضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للأمن الغذائي

وتحرص الإمارات على زيادة أعداد الراغبات بالالتحاق بهذه المهنة واستقطاب الكفاءات المواطنة في هذا المجال، وزيادة مهاراتهن وكفاءتهن وتعزيز دورهن، وكذلك تعزيز مكانة مهنة القبالة في السياسات الصحية الرامية إلى زيادة إقبال المواطنات على الالتحاق بمهن القبالة، وتحسين البرامج الأكاديمية العامة والتخصّصية، ورفع جودة خدمات رعاية القبالة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية لتطوير القوى العاملة الوطنية المتخصّصة، وبما يضمن توفير رعاية عالمية المستوى تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي، وتتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية في الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية. 
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التزامها الاستراتيجي بتعزيز الاستثمار في مهنة القبالة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية، ونظراً لدورها الحيوي في تحسين مؤشرات صحة الأم والمواليد، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في رعاية الأمومة والطفولة.
وأشارت المؤسسة، إلى أن عدد القابلات العاملات في منشآتها يبلغ 16 قابلة، يضطلعن بدور محوري في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأمهات والمواليد، وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يعكس التزام المؤسسة بتوفير خدمات صحية تتمحور حول الإنسان، وتستجيب لاحتياجات أفراد الأسرة في مختلف المراحل.
وقالت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة في الإمارات: «إن الاستثمار في مهنة القبالة يمثل استثماراً مباشراً في جودة الحياة وصحة المجتمع». 
وأضافت: «ترتكز المؤسسة على تطوير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقابلات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه المهنة، إلى جانب دعم الممارسات السريرية الآمنة والمتمحورة حول الأم والطفل، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والمواليد والارتقاء بتجربتهم».
وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة لتمكين القابلات مهنياً وتعزيز دورهن ضمن منظومة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والرسالة العالمية لليوم العالمي للقابلات تحت شعار «مليون قابلة إضافية».

برامج تعليمية وتدريبية متقدمة

على صعيد تطوير الكفاءات، تعتمد المؤسسة برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، تشمل التعليم المستمر وورش العمل المتخصّصة والتدريب العملي في مجالات الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة، مثل برامج دعم الحياة المتقدم في طب التوليد (ALSO) ودعم حياة حديثي الولادة (NLS) وورش تدريبية تخصّصية لقراءة وتفسير تخطيط قلب الجنين، بما يسهم في تطوير المهارات السريرية للقابلات، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وفق أحدث المعايير العالمية.
وفي سياق متّصل، تزخر منشآت المؤسسة بقصص النجاح التي تعكس الدور الإنساني للقابلات، حيث يسهمن في تقديم رعاية شاملة تجمع بين الدعم النفسي والتثقيف الصحي والمتابعة السريرية الدقيقة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الأم وسلامة المولود. كما تنظّم المؤسسة جلسات تثقيف دورية، من بينها عيادة القابلة الأسبوعية التي تركّز على تعزيز وعي الأسر بمختلف جوانب الحمل والولادة ورعاية الطفل. وتحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على الاحتفاء بالقابلات في اليوم العالمي للقبالة من خلال تنظيم فعاليات ومبادرات توعوية، وتكريم القابلات المتميزات، وتقديم شهادات تقدير تعكس الامتنان لدورهن الحيوي، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازاتهن ومساهماتهن المجتمعية.
وتؤكد المؤسسة أن مواصلة دعم مهنة القبالة يمثل أولوية استراتيجية ضمن توجهاتها المستقبلية، لما لذلك من دور محوري في بناء منظومة صحية مستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز صحة الأجيال القادمة، انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الوطنية في القطاع الصحي.

اليوم العالمي للقبالة
الرعاية الصحية
الإمارات
القابلات
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©