الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مجلس التوازن» يعزّز تنافسية القطاع الدفاعي الإماراتي على الساحة الدولية

«مجلس التوازن» يعزّز تنافسية القطاع الدفاعي الإماراتي على الساحة الدولية
5 مايو 2026 02:28

أبوظبي(الاتحاد)

يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في تمكين وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلال التمثيل الرسمي في النسخة الخامسة من معرض «ساها إكسبو»، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى إلى 9 مايو 2026 في مركز اسطنبول للمعارض بالجمهورية التركية.
ويُعد «ساها إكسبو» أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصّصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، حيث يستعرض أحدث التقنيات العسكرية، والطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الذكية، بمشاركة آلاف الشركات العالمية. كما يشكّل منصة دولية رائدة تجمع نخبة من الشركات وصنّاع القرار، وتوفّر فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون في التقنيات المتقدمة والتصنيع الدفاعي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في «ساها إكسبو 2026» ضمن توجه وطني لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في المحافل الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية.
ويركّز مجلس التوازن للتمكين الدفاعي خلال حضوره على تفعيل مسار اللقاءات الثنائية مع شركات ومؤسسات دفاعية دولية، لبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد الدفاعية، إلى جانب إبراز ما تتمتع به الإمارات من قدرات صناعية متقدمة.
ويدعم المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية،  المشاركة عبر تمكين الشركات الوطنية وتوحيد حضورها تحت جناح وطني موحّد، بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات الوطنية، وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير قاعدة صناعية دفاعية مستدامة قائمة على الابتكار.
ويترأّس وفد الجناح الوطني لدولة الإمارات الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ويضم كلّاً من أحمد علي الهرمودي، مدير عام مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي، وخليفة عيادة الهاملي، رئيس قطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية، في تجسيد لتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لدعم مستهدفات المجلس الاستراتيجية.

القيمة العالمية

أخبار ذات صلة
إدانات عربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الإمارات: ملتزمون بوضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للأمن الغذائي

قال د.ناصر حميد النعيمي: «تُشكّل المعارض الدولية المتخصّصة في قطاعات الدفاع والأمن منصات استراتيجية لإبراز القدرات الصناعية والتكنولوجية للدول، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات، إلى جانب دورها المحوري في بناء الشراكات وتوسيع نطاق التعاون عبر سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، يضطلع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بدور محوري في توظيف هذه المنصّات بما يخدم مستهدفات تطوير القطاع، من خلال تمكين الشركات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للانخراط في شراكات نوعية، وترسيخ حضورها ضمن المنظومة العالمية للصناعات الدفاعية.
وأضاف: وفي هذا الإطار، برزت الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، لا سيما منذ العام 2023، حيث برزت كنموذج متقدم للتعاون القائم على التكامل الصناعي والتكنولوجي، من خلال ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عزّزت فرص تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع الدفاعي والتقنيات المتقدمة، ويواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في ترجمة هذه التوجهات إلى مسارات تنفيذية».

مجلس التوازن للتمكين الدفاعي
إكسبو
تركيا
الصناعات الدفاعية
الإمارات
اسطنبول
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©