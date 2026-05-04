"التربية والتعليم": تحويل الدراسة إلى التعلم عن بعد من الثلاثاء 5 حتى الجمعة 8 مايو 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين، عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرارا جاء "حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي".

وأوضحت "على أن يتم إعادة التقييم للوضع الراهن يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة".