الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التربية والتعليم": تحويل الدراسة إلى التعلم عن بعد من الثلاثاء 5 حتى الجمعة 8 مايو 2026

شعار وزارة التربية والتعليم
4 مايو 2026 22:06

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين، عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرارا جاء "حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي".
وأوضحت "على أن يتم إعادة التقييم للوضع الراهن يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة".

أخبار ذات صلة
الدراسة عن بعد مؤقتا في جميع مؤسسات التعليم العالي من 5 إلى 8 مايو الجاري
«التربية والتعليم» تطلق مجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة في دورته الأولى
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
التعلم عن بعد
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
الرياضة
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
اليوم 23:30
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اقتصاد
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اليوم 23:16
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
الرياضة
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
اليوم 23:14
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
علوم الدار
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©