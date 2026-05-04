الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الدراسة عن بعد مؤقتا في جميع مؤسسات التعليم العالي من 5 إلى 8 مايو الجاري

شعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
4 مايو 2026 22:16

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعليم عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 5 مايو الجاري حتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى سلامة الجميع وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.

وأوضحت "يُستثنى من ذلك البرامج الأكاديمية ذات الأولوية التي تتطلب تدريبًا سريريًا، أو استخدام المختبرات، أو تطبيقًا عمليًا أو ميدانيًا مباشرًا، أو إجراء الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه البرامج بنظام التعليم الحضوري، وفقًا لما تحدده الوزارة".

المصدر: وام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم عن بعد
التعلم عن بعد
الدراسة عن بعد
