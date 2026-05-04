الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة احتفاء بذكرى توحيد القوات المسلحة

أبوظبي (وام)



نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع وزارة الدفاع، ندوة وطنية بعنوان «توحيد القوات المسلحة في الذاكرة الوطنية»، احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس القوات المسلحة، وذلك في إطار دوره في توثيق تاريخ الوطن وصون ذاكرته الوطنية.

استُهلت الندوة التي استضافتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بعرض فيلم وثائقي تناول يوم توحيد القوات المسلحة.

وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، في كلمته الافتتاحية، أن قرار توحيد القوات المسلحة شكل خطوة تاريخية أسهمت في ترسيخ أركان الاتحاد وتعزيز دعائمه، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مكتسباته. من جانبه، أكد اللواء الركن سعيد سالمين العلوي، قائد كلية الدفاع الوطني، وممثل وزارة الدفاع في الندوة، أن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل تجسيداً لرؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين أدركوا أن قوة الاتحاد تكمن في وحدة قراره العسكري.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تواصل ترسيخها اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال تعزيز جاهزية القوات المسلحة وتطوير قدراتها.