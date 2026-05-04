الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: ملتزمون بوضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للأمن الغذائي

جانب من جلسة خاصة لمنظمة الأغذية والزراعة بمشاركة وفد الإمارات (وام)
5 مايو 2026 02:30

روما (وام)

رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، خلال جلسة خاصة للمجلس، في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر.
ويتناول القرار التداعيات على الأمن الغذائي العالمي والزراعة الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية، مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والمنشآت الغذائية، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج، بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية.

وقد عملت دولة الإمارات على هذا القرار، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر ولبنان والمغرب، وتم اعتماده بالإجماع.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لجميع أعضاء المجلس والرعاة المشاركين على تفاعلهم البنّاء في دفع هذه المبادرة ضمن ولاية المنظمة.
وأكد القرار الحاجة الملحة لمنع تسيس سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية وحماية الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضه والمعتمدة على استيراد الغذاء.
كما شدد على أن التدفقات الآمنة والمتوقعة للغذاء والأسمدة والمدخلات الزراعية - والمدعومة بممرات تجارية مفتوحة وفعّالة - تُعد ضرورية لاستقرار الأسواق العالمية وحماية السكان المتضررين.
وبالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) - الذي شاركت في رعايته 136 دولة، أكد قرار «الفاو» أن الهجمات التي نفذتها إيران ضد دول في المنطقة وخارجها، بما في ذلك الهجمات غير المبررة على البنية التحتية المدنية وعلى السفن التجارية وما تسببه من اضطرابات في الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
 كما سلط الضوء على أن هذه الهجمات تعطل إنتاج ونقل وإمداد السلع الغذائية والزراعية، مما يسهم في تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الغذاء.
وأشار عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى أن سلامة سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة العالمية لا يمكن فصلها عن أمن الطرق البحرية الحيوية.
وأكد أن التصعيد الإيراني وأعمالها التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية تحمل تداعيات بعيدة المدى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وتنعكس بشكل مباشر على الأسواق والفئات السكانية الأكثر عرضة حول العالم، وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لدعم القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية التدفق المستمر للسلع الأساسية التي تدعم الأمن الغذائي العالمي.
وشدد القرار كذلك على أهمية الحفاظ على ممرات تجارية مفتوحة وآمنة وفعّالة، بما في ذلك الممرات المائية الدولية، وضمان حرية الملاحة بما يكفل التدفق المستمر للغذاء والسلع الزراعية والأسمدة والمدخلات الأساسية، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

تأثير الاضطرابات

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة إيرانية محتجزة إلى باكستان

نص القرار على وجوب أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة، في إطار ولايتها، برصد وتقييم تأثير الاضطرابات في مضيق هرمز وغيرها من الممرات على الأمن الغذائي العالمي، وتوفير معلومات سوقية في الوقت المناسب وإنذارات مبكرة، ودعم الدول الأعضاء - بناءً على طلبها - في تعزيز مرونة نظمها الغذائية والزراعية، بما في ذلك من خلال تقديم التوجيه الفني والتنسيق مع الشركاء المعنيين.

شريان عالمي
أكدت دولة الإمارات أن مضيق هرمز يمثل ممراً مائياً دولياً حيوياً وشرياناً عالمياً حقيقياً، أساسياً لتدفق الطاقة والتجارة والسلع الحيوية على مستوى العالم. إذ يمر عبره يومياً نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب حوالي 25% من تدفقات الغاز العالمية، وما يقارب 70% من الاحتياجات البتروكيميائية، ونحو 30% من الأسمدة اللازمة للإنتاج الغذائي العالمي.
وتظل دولة الإمارات ملتزمة بالانخراط النشط والبنّاء ضمن منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون الدولي، وتقوية استقرار النظم الغذائية، ووضع حد للانتهاكات الايرانية التي تقوض الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك تلك التي تمس حرية الملاحة.

الطاقة
الفاو
الأمن الغذائي
التجارة
إيران
الخليج
منظمة الأغذية والزراعة
طهران
الإمارات
الملاحة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©