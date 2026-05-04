الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تدعو المعلمين للمشاركة في جائزة البحوث الإجرائية

إيجاد حلول مبتكرة في الميدان التعليمي (من المصدر)
5 مايو 2026 02:29

دينا جوني (أبوظبي) 

دعت وزارة التربية والتعليم، معلمي المدارس الحكومية إلى المشاركة في «جائزة المعلم الخليجي للبحوث الإجرائية»، التي أطلقها مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك قبل 31 أكتوبر المقبل عبر المنسق الوطني في دولة الإمارات.
وتستهدف الجائزة تشجيع المعلمين في الدول الأعضاء على إجراء بحوث إجرائية، تُسهم في تحسين ممارساتهم التعليمية، والتعامل مع التحديات التي تواجههم في الفصول الدراسية بأسلوب منهجي منظم، إلى جانب تعزيز دورهم في تطوير التعليم، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التعليمية، ونشر المعرفة التربوية من خلال تعميم نتائج البحوث المتميزة، وتقدير جهود المعلمين وتكريم المتميزين منهم، فضلاً عن تقديم نموذج إقليمي يتناسب مع واقع النظم التعليمية ويراعي البيئة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن البحوث الإجرائية تمثّل دوراً أساسياً في تطوير الميدان التربوي، وتسهم في معالجة المشكلات التعليمية وسد ثغراتها، كما تعزّز فهم المعلمين لاحتياجات الطلبة، وتدعم تحسين جودة التعليم من خلال حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.
ويسمح بالتقديم الفردي أو الجماعي بحد أقصى ثلاثة معلمين، على أن يكون لهم دور أساسي في جميع مراحل البحث.

أخبار ذات صلة
إدانات عربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الإمارات: ملتزمون بوضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للأمن الغذائي
وزارة التربية والتعليم
المدارس
المدارس الحكومية
المعلم
الخليج
الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©