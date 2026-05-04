«التربية» تدعو المعلمين للمشاركة في جائزة البحوث الإجرائية

دينا جوني (أبوظبي)



دعت وزارة التربية والتعليم، معلمي المدارس الحكومية إلى المشاركة في «جائزة المعلم الخليجي للبحوث الإجرائية»، التي أطلقها مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك قبل 31 أكتوبر المقبل عبر المنسق الوطني في دولة الإمارات.

وتستهدف الجائزة تشجيع المعلمين في الدول الأعضاء على إجراء بحوث إجرائية، تُسهم في تحسين ممارساتهم التعليمية، والتعامل مع التحديات التي تواجههم في الفصول الدراسية بأسلوب منهجي منظم، إلى جانب تعزيز دورهم في تطوير التعليم، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التعليمية، ونشر المعرفة التربوية من خلال تعميم نتائج البحوث المتميزة، وتقدير جهود المعلمين وتكريم المتميزين منهم، فضلاً عن تقديم نموذج إقليمي يتناسب مع واقع النظم التعليمية ويراعي البيئة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن البحوث الإجرائية تمثّل دوراً أساسياً في تطوير الميدان التربوي، وتسهم في معالجة المشكلات التعليمية وسد ثغراتها، كما تعزّز فهم المعلمين لاحتياجات الطلبة، وتدعم تحسين جودة التعليم من خلال حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

ويسمح بالتقديم الفردي أو الجماعي بحد أقصى ثلاثة معلمين، على أن يكون لهم دور أساسي في جميع مراحل البحث.