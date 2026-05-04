سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح معرض حماة الوطن بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)



افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، معرض حماة الوطن، في المبنى الرئيس للجامعة.

وفور وصول سمو رئيس جامعة الشارقة تفضل بالتقاط الصور التذكارية مع الجهات المشاركة، وتخلّل ذلك عرض لفريق الاستعراضات الجوية «فرسان الإمارات» الذين قدموا استعراضاً جوياً مبهراً رسموا من خلاله علم الدولة في سماء الوطن وسط تحية كبيرة من الحضور.

كما تفضل سموه بالتوقيع على اللوحة التذكارية للمعرض، وكتب سموه: «كنا وسنبقى فخورين بالإمارات».

وتجول سموه في أروقة المعرض حيث استمع إلى شرحٍ عما يضمه من اللوحات الفنية التشكيلية وأعمال النحت المتنوعة التي قدمها عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والمقيمين، عبروا خلالها عن فخرهم بحماة الوطن، وتضحيتهم من أجله.

كما توقف سموه لدى كافة أجنحة الجهات الأخرى المشاركة، متعرفاً على ما يقدمونه من مشاركات تبرز الكفاءة والابتكار وحب الوطن.

وتخلل افتتاح المعرض، حفل تكريم الجهات المشاركة والداعمة، استهل بالسلام الوطني، قدمت بعدها مادة مرئية قصيرة تناولت حماة الوطن وجسّدت أدوارهم وجاهزيتهم للدفاع عن الأرض والعرض.

وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدم فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على دعم سموه المبادرات الوطنية وافتتاح المعرض الذي يعكس تعبيراً صادقاً عن وفاء جامعة الشارقة لرجال القوات المسلحة الإماراتية الباسلة.

وأعلن مدير جامعة الشارقة عن المبادرة الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتخصيص 10 منح دراسية لمنتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إيماناً من سموه بأن الارتقاء بالعلم هو امتداد طبيعي لشرف الخدمة الوطنية، مقدماً شكره وامتنانه إلى سمو رئيس الجامعة على هذه المبادرة الوطنية الداعمة للتعليم.

وألقى اللواء الركن سعيد علي عبيد بوشبص آل علي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على دعمه ورعايته لفعالية معرض حماة الوطن الفنية الوطنية.

وضم معرض حماة الوطن مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي عكست رؤى إبداعية لنخبة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين. وتضمّن المعرض أعمالاً فنية متنوعة جسّدت في لقطات تعبيرية مشاهد من الحياة العملية لمنتسبي القوات المسلحة الإماراتية.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في ختام الحفل بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للمعرض.



أعمال فنية

شهد المعرض مشاركة 35 فناناً تشكيلياً قدموا نحو 40 عملاً فنياً، منها العمل المتميز الذي قدمه الشيخ علي عبدالله المعلا، بعنوان «أريكة الإمارات»، عبّر فيه عن صمود الوطن ووحدته من خلال تصميم أريكة على شكل خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام خشب أشجار الغاف، في دلالة رمزية على الأصالة والثبات.