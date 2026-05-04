تعرَّف على أبرز مواعيد وإجازات التقويم الأكاديمي 2026 - 2027

دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2026 - 2027، محددة مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات الرسمية، بإجمالي 185 يوم تدريس موزعة على ثلاثة فصول دراسية، في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان استمراريتها وفق جدول زمني واضح.

ويبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي في مختلف المراحل الدراسية يوم 24 أغسطس 2026، فيما يلتحق الطلبة بمقاعد الدراسة في 31 أغسطس 2026.

ووفق التقويم، تنطلق إجازة الشتاء للطلبة في 14 ديسمبر 2026 وتنتهي في الأول من يناير، بينما تبدأ إجازة الكادر الإداري والتعليمي في 21 ديسمبر 2026. كما تبدأ إجازة الربيع للطلبة والكادر معاً في 5 أبريل 2027 وتنتهي في 9 أبريل. وينتهي العام الدراسي للطلبة في 2 يوليو 2027، في حين يستمر دوام الكادر الإداري والتعليمي حتى 16 يوليو 2027.

يشمل التقويم توزيع العام الدراسي على ثلاثة فصول، حيث يمتد الفصل الأول من 24 أغسطس 2026، والفصل الثاني يبدأ في 4 يناير 2027، فيما ينطلق الفصل الثالث في 12 أبريل 2027.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد أسابيع الدراسة 13 أسبوعاً في الفصل الأول، و12 أسبوعاً في كل من الفصلين الثاني والثالث، فيما يصل عدد أيام التدريس إلى 67 يوماً في الفصل الأول، و60 يوماً في الفصل الثاني، و58 يوماً في الفصل الثالث، بإجمالي 185 يوماً دراسياً.

ويتضمن التقويم مواعيد محددة للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، إضافة إلى فترات تقييم رئيسية تشمل التقييم الأساسي للغة العربية (ABA)، واختبار الكفاءة القياسي (SPA)، إلى جانب مشاركة الطلبة في دراسة TIMSS 2027 الدولية.

ويأتي اعتماد التقويم في إطار حرص الوزارة على تنظيم العام الدراسي بشكل متوازن يراعي توزيع الفصول الدراسية والإجازات، بما يدعم استقرار الميدان التربوي ويعزز كفاءة العملية التعليمية.