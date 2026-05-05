الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أنور قرقاش: نُقدِّر ونُثمِّن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات

5 مايو 2026 11:01

ثمن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم.

 

وقال معاليه عبر منصة إكس:" نُقدِّر ونُثمِّن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم، وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها".
وأضاف معاليه:"وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي، والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي، ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
