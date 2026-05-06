بلدية الظفرة تُطلق البرنامج التوعوي للحد من الظواهر السلبية

الظفرة (الاتحاد)



تحت شعار «بيئة منظمة ومجتمع واعٍ»، أطلقت بلدية منطقة الظفرة برنامجاً توعوياً شاملاً يهدف إلى الحد من الظواهر السلبية، وتعزيز جودة الحياة والمظهر الحضاري في مختلف مدن المنطقة، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في تحقيق بيئة مستدامة وآمنة للمجتمع.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال توزيع مواد إرشادية، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية وورش تفاعلية وملتقيات مجتمعية في كافة مدن منطقة الظفرة، والاستفادة من المنصات الرقمية لنشر الرسائل التوعوية. ولتعزيز نشر الوعي المجتمعي تضمنت الحملة مجموعة من المسابقات شملت مسابقة «عيالنا قدوة»، ومسابقة «فريجي الأجمل»، بالإضافة إلى مسابقة «مزرعتي مسؤولية»، ومسابقة «بيئة حلالنا».

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والإسهام في إنجاح الحملة، عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية.