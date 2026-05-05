عبدالعزيز بن حميد: توحيد قواتنا المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الإمارات

أكد الشّيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أنّ ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976 تمثّل محطة تاريخية وفارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، جسدت رؤية ثاقبة وحكيمة للآباء المؤسِّسين في بناء درع وطني حصين يحمي الاتحاد ويصون إنجازاته ومكتسباته في شتّى الميادين.

وقال: «بهذه المناسبة يطيب لي أن أرفع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السّموّ الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السّموّ الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السّموّ الشّيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشّيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بهذه المناسبة الوطنية الغالية».

وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز تلك اللحظة التي ترأس فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اجتماعاً تاريخياً مع إخوانه حكام الإمارات آنذاك، أعلنوا خلاله عن ميلاد جيش اتحادي واحد، يدافع عن أرض الوطن وصون سيادته».

وأكد الشّيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن قواتنا المسلّحة أضحت خلال خمسين عاماً نموذجاً يحتذى في الكفاءة والجاهزيّة، وأثبتت ذلك بجدارة وجسارة خلال العدوان الإيراني الأخير على الدولة، حيث تصدّت بكل حزم وعزم لتلك الاعتداءات الغاشمة، وأكّدت قدرتها العالية على حماية الوطن وأرضه وبحره وسمائه، ورسّخت مكانتها درعاً حصيناً وسنداً قويّاً تؤدي واجبها الوطني بكل عزيمة وشرف واقتدار.

وقال: «لا ننسى في هذه المناسبة أن نتوجه بالشكر والعرفان إلى جنودنا البواسل الساهرين والمرابطين في الصفوف الأولى من أجل أمن الوطن واستقراره، ولتبقى دولة الإمارات شامخة قوية، ورايتها عالية خفاقة في سماء العزّ والمجد».