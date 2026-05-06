أحمد بن طحنون: توحيد القوات المسلحة ذكرى عظيمة راسخة في الضمير الوطني

أبوظبي (وام)



قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في السادس من مايو من كل عام بذكرى توحيد القوات المسلحة، وهي ذكرى عظيمة راسخة في الضمير الوطني تتعدى في أبعادها ودلالاتها الجانب العسكري، لتشمل الجانب الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، باعتبار القوات المسلحة «القوة الصلبة» و«العمود الفقري» للأمن والاستقرار في الدولة، كما أنها وبكل فخر واعتزاز المؤسسة التي كُلّفت بموجب الدستور بأسمى مهمة، وهي «الدفاع عن الاتحاد وحماية وسلامة أراضيه ومياهه الإقليمية وأمنه».